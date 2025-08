IND vs ENG, 5th Test Day 5: जो रूट-हैरी ब्रुक पर भारी सिराज और कृष्णा, मुंह से छीन लिया जीत

Highlights IND vs ENG, 5th Test Day 5 Live Score:सिराज के अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी चार विकेट लिए। IND vs ENG, 5th Test Day 5 Live Score: जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। IND vs ENG, 5th Test Day 5 Live Score: इंग्लैंड 106/3 के स्कोर पर थोड़ी मुश्किल में था।

IND vs ENG, 5th Test Day 5 Live Score: शानदार सीरीज और अंत में क्रिकेट की जीत। हैरी ब्रुक (98 गेंद में 111 रन) और जो रूट (152 गेंद में 105 रन) पर मोहम्मद सिराज (104 रन 5 विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (126 रन और 4 विकेट) भारी पड़ गए। भारत ने पांचवें टेस्ट क्रिकेट मैच में सोमवार को यहां इंग्लैंड को छह रन से हराकर पांच मैच की सीरीज 2-2 से बराबर की। इंग्लैंड अब तक ऑस्ट्रेलिया या भारत के खिलाफ 7 सीरीज़ बिना जीते खेल चुका है। 4 मौकों पर घर में 2-2 से ड्रॉ खेला है और फिर हर सीरीज़ में हार का सामना किया है। सिराज ने 9 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच सिराज बने।

मोहम्मद सिराज ने सोमवार को ओवल में पाँच विकेट लेकर भारत को छह रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाई। सिराज के अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी चार विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। 374 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड 106/3 के स्कोर पर थोड़ी मुश्किल में था। हालाँकि, हैरी ब्रुक और जो रूट ने जवाबी हमला करते हुए भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था।

भारत ने उतार-चढ़ाव से भरे बेहद रोमांचक पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें दिन सोमवार को यहां मोहम्मद सिराज के करिश्माई प्रदर्शन से इंग्लैंड को छह रन से हराकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी जिसे क्रिकेट की दो दिग्गज टीमों के बीच बेहद कड़े मुकाबले के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।

सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर पांच विकेट चटकाए और टीम की जीत के नायक साबित हुए। उन्होंने श्रृंखला में कुल 23 विकेट चटकाए और दोनों टीमों में सबसे सफल गेंदबाज रहे। भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे जब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था।

इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी। सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए। कंधे में चोट बावजूद क्रिस वोक्स एक हाथ में बल्ले थामे अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे और काफी दर्द के बावजूद मैदान पर डटे रहे लेकिन अंतत: सिराज ने गस एटकिंसन (17) को बोल्ड करके भारत को जीत दिला दी।

इंग्लैंड ने लीड्स में पहला मैच पांच विकेट से जीत दर्ज की थी जबकि भारत ने बर्मिंघम में जोरदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था। लार्ड्स में तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने 22 रन की रोमांचक जीत दर्ज की जबकि मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद भारत ने जो रूट और हैरी ब्रूक की शतकीय पारियों के बावजूद चौथी शाम चार विकेट चटकाकर जोरदार वापसी की और फिर श्रृंखला के अंतिम दिन जीत दर्ज की।