IND vs ENG 5th T20: 120 गेंद, 247 रन, 9 विकेट, 19 छक्के और 17 चौके?, अमिताभ-अभिषेक बच्चन, मुकेश अंबानी, आमिर खान और ऋषि सुनक के सामने रन ही रन

Highlights IND vs ENG 5th T20 Live Score: इंग्लैंड की पारी को 10.3 ओवर में 97 रन पर खत्म कर दिया। IND vs ENG 5th T20 Live Score: वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिये। IND vs ENG 5th T20 Live Score: इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने 23 गेंद में 55 रन की पारी खेली।

IND vs ENG 5th T20 Live Score: टीम इंडिया ने मुंबई में रनों की बारिश करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मुकेश अंबानी, आमिर खान और इंग्लैंड के पूर्व पीएम ऋषि सुनक के सामने रन ही रन बने। आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 54 गेंद में 135 रन की पारी के दम पर भारत ने पांचवें और अंतिम मैच टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ नौ विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर बनाया। अभिषेक ने इस दौरान टी20 में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा।

Rajeev Shukla, Mukesh Ambani, Akash Ambani, Rishi Sunak, Manoj Badale, Narayana Murthy, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, and Aamir Khan – all at the Wankhede Stadium. 🤯#Wankehede#INDvsENGpic.twitter.com/i4AfePS2QE — Akaran.A (@Akaran_1) February 2, 2025

वह इसके साथ ही इस प्रारूप में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गये। अभिषेक ने क्रीज पर आते ही मैदान के चारों ओर चौके-छक्के की झड़ी लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। यह 24 साल का यह खिलाड़ी किसी भारतीय बल्लेबाज के रूप में सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक (35 गेंद) के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर बढ़ रहा था।

लेकिन वह दो गेंद से चूक गए। उन्होंने 37 गेंदों अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इससे पहले 17 गेंद में अर्धशतक पूरा किया था, जो किसी भारतीय के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अभिषेक हालांकि टी20 पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने 17वें ओवर में ब्रायडन कार्स (38 रन पर तीन विकेट) के खिलाफ पारी का अपना 11वां छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने अपनी पारी में 13 छक्के लगाये। उन्होंने इस दौरान सात चौके भी लगाये। यह अब इस प्रारूप में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल के नाम था। उन्होंने नाबाद 126 रन बनाये थे। अभिषेक ने भारतीय टीम के कुल स्कोर में आधे से अधिक का योगदान दिया जिससे भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर बनाया। इससे पहले टीम ने 2021 में अहमदाबाद में दो विकेट पर 224 रन बनाये थे।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। बायें हाथ के इस बल्लेबाज के आक्रामक तेवर का इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर (55 रन पर एक विकेट) के खिलाफ मन मुताबिक रन बटोरे। ओवरटन के खिलाफ ‘लो-फुलटॉस’ गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगाया उनका छक्का दलकश था।

उन्होंने इस छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के पांचवें ओवर में इस गेंदबाज के खिलाफ तीन छक्के और एक चौका के साथ 25 रन बटोरे। यह इस पारी का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। संजू सैमसन (16) और सूर्यकुमार यादव (दो) एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। तिलक वर्मा (24) और शिवम दुबे (30) ने अभिषेक के साथ मजबूत साझेदारी की।

अभिषेक के साथ वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए महज 43 गेंद में 115 रन की साझेदारी की। दुबे ने इस सलामी बल्लेबाज के साथ चौथे विकेट के लिए 18 गेंदों पर 37 रनों की तेज साझेदारी निभाई। संजू सैमसन ने पारी की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ शानदार पुल शॉट पर छक्का जड़कर टीम के इरादे जाहिर कर दिये।

उन्होंने इस ओवर का अंत छक्का और चौका से किया। वह हालांकि अगले ओवर में वुड की गेंद पर बाउंड्री के पास आर्चर को कैच देकर पवेलियन लौटे। कप्तान सूर्यकुमार की खराब लय इस मैच में भी जारी रही। वह कार्स की गेंद को हवा में लहरा बैठे और विकेटकीपर फिल साल्ट ने मुश्किल कैच लपका।