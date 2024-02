Viral video: 'इसको हिंदी भी नहीं आती', रांची टेस्ट के दौरान सरफराज खान और शोएब बशीर की बातचीत का वीडियो वायरल

Highlights चौथे टेस्ट मैच के एक ऐसा वाकया हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है सरफराज खान और इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर के बीच ये हल्की फुल्की बातचीत हुई जब बशीर क्रीज पर गार्ड ले रहे थे तब सरफराज ने बशीर से उनकी हिंदी भाषा कौशल के बारे में सवाल किया

IND vs ENG 4th Test: रांची में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के एक ऐसा वाकया हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत के बल्लेबाज सरफराज खान और इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर के बीच ये हल्की फुल्की बातचीत हुई।

दरअसल इंग्लैंड की पहली पारी के 103वें ओवर में जब ओली रॉबिन्सन के आउट होने के बाद बशीर बल्लेबाजी करने आए तब सरफराज खान ने कुछ कहा जिसके जवाब ने

इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। जब बशीर क्रीज पर गार्ड ले रहे थे तब सरफराज ने बशीर से उनकी हिंदी भाषा कौशल के बारे में सवाल किया। सरफराज को भरोसा था कि बशीर हिंदी नहीं समझते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया से उन्हें चौंका दिया।

क्या बातचीत हुई, देखिए वीडियो

सरफराज खान- इसको हिंदी भी नहीं आती है बढ़िया चलो।

शोएब बशीर - थोड़ी-थोड़ी आती है हिंदी

Sarfaraz Khan - isko to Hindi nahi aati hain (he doesn't know Hindi).



Shoaib Bashir - Thodi thodi aati hain Hindi (I know a bit of Hindi).@BCCI#INDvsENGTest#SarfarazKhanpic.twitter.com/TRI0esZHYQ