IND vs ENG: बेन डकेट ने रचा इतिहास, लीड्स में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंग्लिश क्रिकेटर बने

IND vs ENG 1st Test: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने हेडिंग्ले में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट की चौथी पारी में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। डकेट और जैक क्रॉली ने बहुत धैर्य के साथ बल्लेबाजी की और टेस्ट मैच के पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों को परेशान रखा।

इस बीच, डकेट ने अपना छठा टेस्ट शतक जड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। वह लीड्स में टेस्ट मैच की चौथी पारी में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। कुल मिलाकर, वह इस मैदान पर ऐसा करने वाले दूसरे सलामी बल्लेबाज हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के आर्थर मॉरिस ने 1948 में लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में शतक लगाया था।

A dashing century from Ben Duckett to set the foundation for England’s chase at Headingley 🔥#ENGvIND 📝: https://t.co/62moN1iHJBpic.twitter.com/LFhHKqjf5X