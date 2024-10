IND vs BAN: जिस खिलाड़ी ने 7 बार बनाया शिकार?, किंग कोहली ने दी शानदार विदाई, हसन को दिया अनोखा गिफ्ट, फैंस कर रहे तारीफ

Highlights फिलहाल अक्टूबर में प्रोटियाज सीरीज अभी भी अस्थायी है। भारत के खिलाफ सीरीज उनकी विदाई सीरीज है। शाकिब ने विराट कोहली को सात बार आउट किया।

IND vs BAN: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का टेस्ट करियर खत्म हो गया! भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच सात विकेट से जीतने के बाद बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को विदाई उपहार के रूप में अपना बल्ला दिया। शाकिब ने घोषणा की है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज घरेलू धरती पर उनकी आखिरी सीरीज होगी, बशर्ते उन्हें मौका दिया जाए। अन्यथा, भारत के खिलाफ सीरीज उनकी विदाई सीरीज है। फिलहाल अक्टूबर में प्रोटियाज सीरीज अभी भी अस्थायी है।

Virat Kohli gifts Shakib al Hasan his bat Shakib is near his retirement ❤️ pic.twitter.com/I2BgeGCv1p

Virat Kohli gifted his signed bat to Shakib Al Hasan and congratulated him❤️



- King Kohli as always! 🥹🫡 pic.twitter.com/zRVB2CsHSU