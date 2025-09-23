IND vs BAN: मैच से पहले बांग्लादेश के हैड कोच ने कहा, 'कोई भी टीम भारत को हरा सकती है'

India vs Bangladesh, Super Fours: बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने मंगलवार को कहा कि कोई भी टीम भारत को हराने की क्षमता रखती है क्योंकि उनकी टीम एशिया कप टी20 के सुपर 4 मुकाबले में टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम से भिड़ने के लिए तैयार है। भारत टूर्नामेंट में अजेय बना हुआ है, लेकिन श्रीलंका पर छह विकेट की शानदार जीत के बाद बांग्लादेश ने भी अपनी लय पकड़ ली है। टीम इस लय को अपने अहम मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी।

सिमंस ने बताया, "हर टीम में भारत को हराने की क्षमता है। मैच उसी दिन खेला जाता है - यह इस बारे में नहीं है कि भारत ने पहले क्या किया है, बल्कि यह कि बुधवार को साढ़े तीन घंटे के दौरान क्या होता है।" उन्होंने आगे कहा, "हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे और भारत से गलतियाँ करवाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम मैच जीतते हैं।"

सिमंस ने दुनिया की शीर्ष टी20 टीम, भारत के साथ होने वाले मैचों को लेकर अनिवार्य उत्साह को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हर मैच का अपना एक अलग ही उत्साह होता है, खासकर भारत से जुड़े मैचों का, क्योंकि वे दुनिया की नंबर एक टी20 टीम हैं। हम इस लहर का आनंद लेंगे, पल का आनंद लेंगे और खेल का पूरा लुत्फ़ उठाएँगे। यही हमारा तरीका है - खुद का आनंद लेना और इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना।" आमतौर पर शांतचित्त कोच, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा, ने अपने खिलाड़ियों को संयमित रखने के महत्व पर ज़ोर दिया।

सिमंस ने कहा, "मैं अपनी भावनाओं पर जितना हो सके नियंत्रण रखने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ सिर्फ़ श्रीलंका को हराने के लिए नहीं हैं - हम टूर्नामेंट जीतने के लिए हैं। जब तक हम बाहर नहीं हो जाते या पूरी जीत नहीं लेते, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्रेसिंग रूम में हर कोई केंद्रित रहे।" दुबई के मैदान के बारे में, सिमंस का मानना ​​है कि पिच की गुणवत्ता के कारण टॉस का मैच के नतीजे पर बहुत कम असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "मैंने 40 ओवरों में विकेट में ज़्यादा फ़र्क़ नहीं देखा। ये कुछ बेहतरीन पिचें हैं जो मैंने काफ़ी समय में यहाँ देखी हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सतह बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन थी, जिसका मतलब था कि गेंदबाज़ों को सही प्रदर्शन करना होगा। मुझे नहीं लगता कि टॉस का कोई ख़ास महत्व है।" हालांकि, सिमंस ने व्यस्त कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई, क्योंकि बांग्लादेश को लगातार दो दिन (24 और 25 सितंबर) भारत और पाकिस्तान का सामना करना है।

उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "लगातार टी20 मैच, या यूँ कहें कि वनडे मैच, खेलना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह आदर्श नहीं है, लेकिन हमने पूरी तैयारी की है और कड़ी मेहनत की है। मेरा मानना ​​है कि हमारे खिलाड़ी लगातार मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर भी, किसी भी टीम से लगातार टी20 मैच खेलने के लिए कहना उचित नहीं है। यह लोगों की समझ से कहीं ज़्यादा मुश्किल है।"