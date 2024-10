IND vs BAN, 3rd T20I: भारत ने बांग्लादेश को किया क्लीन स्वीप, 3-0 से जीती टी20 सीरीज, तीसरा मुकाबला 133 रनों से हराया

Highlights संजू सैमसन की विस्फोटक शतकीय पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन बनाए थे जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 164 रन बना सकी और 133 रनों के भारी अंतर से मैच हार गई जीत के नायक संजू सैमसन (111 रन), सूर्यकुमार यादव (75 रन) और रवि बिश्नोई (3/30) रहे

IND vs BAN, 3rd T20I: भारतीय टीम ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से टी20 श्रृंखला जीती। तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया मेहमान टीम को 133 रनों के भारी अंतर से मात दी। भारत की इस जीत के नायक बल्लेबाजी में शतकवीर संजू सैमसन (47 गेंदें 111 रन) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (35 गेंदें, 75 रन) रहे, जबकि गेंदबाजी में रवि बिश्नोई (3/30) ने कमाल किया।

संजू सैमसन की विस्फोटक शतकीय पारी और कप्तान सूर्या की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297 रन बनाए थे और मेहमान टीम को जीत के लिए 298 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 164 रन बना सकी और 133 रनों के भारी अंतर से मैच हार गई। बांग्लादेश की तरफ से तौहिद हृदय ने नाबाद 63 रन बनाए। जबकि लिटन दास ने 42 रनों की पारी खेली।

