IND vs BAN 3rd T20 Live Score: सबसे तेज़ 50 T20I विकेट?, नंबर-1 बॉलर रवि बिश्नोई, देखें टॉप-5 लिस्ट

Highlights भारत के रवि विश्नोई ने धमाल करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किया आखिरी टी20 मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। बल्ले और गेंद से पड़ोसी देश को मसल दिया।

IND vs BAN 3rd T20 Live Score: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और बल्ले और गेंद से पड़ोसी देश को मसल दिया। भारत के रवि विश्नोई ने धमाल करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किया। 24 साल और 37 दिन में 50 विकेट अपने नाम कर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हार्दिक पंड्या से आगे निकल गए।

IND vs BAN 3rd T20 Live Score: भारत के लिए सबसे तेज़ 50 T20I विकेट (लिए गए मैचों के अनुसार)-

30-कुलदीप यादव

33- अर्शदीप सिंह

33-रवि बिश्नोई

34- युजवेंद्र चहल

41-जसप्रीत बुमराह।

IND vs BAN 3rd T20 Live Score: भारत के लिए सबसे कम उम्र में 50 T20I विकेट

24 साल 37दिन - रवि बिश्नोई

24 साल 196 दिन - अर्शदीप सिंह

25 साल 80 दिन - जसप्रित बुमरा

28 साल 237 दिन -कुलदीप यादव

28 साल 295 दिन - हार्दिक पंड्या।

संजू सैमसन के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में शनिवार को छह विकेट पर 297 रन बनाए, जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी है। भारत ने अफगानिस्तान द्वारा 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ बनाये गए तीन विकेट पर 278 रन के स्कोर को पीछे छोड़ा।

इससे पहले टी20 क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर पांच विकेट पर 260 रन था, जो 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में बनाया था। भारत सीरीज में पहले ही 2 . 0 की अजेय बढ़त बना चुका है। सैमसन ने सिर्फ 47 गेंद में 11 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 111 रन बनाये जो रोहित शर्मा (35 गेंद) के बाद किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज टी20 शतक है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंद में 75 रन बनाये जिसमें आठ चौके और पांच छक्के शामिल थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिये 173 रन की साझेदारी की। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (चार) जल्दी आउट हो गए। तंजीम हसन की गेंद पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवाया।

इसके बाद सैमसन और सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला । सैमसन ने तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को दूसरे ही ओवर में लगातार चार चौके जड़े। अगले 10 . 3 ओवर में दर्शकों को दशहरे के दिन बल्ले से आतिशबाजी देखने को मिली । दसवें ओवर में लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को सैमसन ने लगातार पांच छक्के लगाये।

इसके अलावा तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को बैकफुट पर जाकर छक्का जड़ा। सैमसन ने 40 गेंद में अपना अर्धशतक आफ स्पिनर मेहदी हसन को चौका लगाकर पूरा किया। सूर्यकुमार ने तंजीम को तीन चौके और एक छक्का लगाकर 23 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

सैमसन को मुस्ताफिजूर ने बाउंसर पर आउट किया जबकि सूर्यकुमार को महमूदुल्लाह ने आखिरी टी20 शिकार बनाया । आखिर में हार्दिक पंड्या ने 18 गेंद में 47 और रियान पराग ने 13 गेंद में 34 रन बनाये । दोनों ने चौथे विकेट के लिये 70 रन जोड़कर भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।