VIDEO: 10 छक्के 9 चौके, रिंकू-नीतीश की जोड़ी ने काटा गदर, बांग्लादेश गेंदबाजों की जमकर पिटाई...

IND Vs BAN 2nd T20 Highlights Rinku Singh Scored 53 Runs in 29 Balls 5 fours 3 sixes: भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुधवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 221 रन बनाये। भारत के लिए नीतिश कुमार रेड्डी ने 34 गेंद में 74 रन जबकि रिंकू सिंह ने 29 गेंद में 53 रन का योगदान दिया। तस्कीन अहमद ने अपने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर दो सफलता हासिल की। रिशाद हुसैन ने 55 रन देकर तीन विकेट लिये।

रिंकू सिंह ने घातक बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 53 रन बनाए और मैदान में जमकर चौके-छक्के लगाए, टीम इंडिया बल्लेबाज रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी और हार्दिक पंड्या ने मैदान में अपने शॉर्ट्स से कोहराम मचा दिया और दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर डाला।

Half-centuries from Nitish Kumar Reddy(74) and Rinku Singh(53) and quick-fire knocks by Hardik Pandya and Riyan Parag, propel #TeamIndia to a total of 221/9.



