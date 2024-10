IND Vs BAN Highlights: 27 गेंदों में अर्धशतक, बांग्लादेश के खोले धागे, नीतीश रेड्डी के बल्ले ने मचाया कहर

IND Vs BAN 2nd T20 Highlights Nitish Kumar Reddy Half Century in 27 balls: भारत और बांग्लादेश के बीच आज दूसरा टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांगलादेश टीम ने आज टॉस जीतकर आज फील्डिंग चुनी और शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया के 3 विकेट झटक लिए। इसके बाद रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी के जोड़ी ने बांग्लादेश टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली और नीतीश रेड्डी ने मात्र 27 गेंदों में अर्धशतक ठोक डाला, नीतीश रेड्डी ने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। नीतीश ने कुल 37 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली इस पारी में नीतीश के बल्ले से 7 छक्के और 4 चौके निकले।

Adhem kottudu bhayya? 😅🔥#IDFCFirstBankT20Trophy#INDvBAN#NitishKumarReddy#JioCinemaSportspic.twitter.com/UAY7xDLhiT — JioCinema (@JioCinema) October 9, 2024