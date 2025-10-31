Abhishek Sharma Fifty: अभिषेक शर्मा का मेलबर्न में तूफानी अर्धशतक, 125 रनों पर ऑलआउट टीम इंडिया...

HighlightsAbhishek Sharma Fifty: अभिषेक शर्मा का मेलबर्न में तूफानी अर्धशतक, 125 रनों पर ऑलआउट टीम इंडिया...
Ind vs Aus T20I: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, आज सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत बल्लेबाजी करने उतरा। ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए, इसके बाद संजू सैमसन 2 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाले रखा और अपना विकेट नहीं खोया दूसरी ओर से विकेट गिरती रही। कप्तान सूर्या कुमार यादव भी 1 रन बनाकर आउट हो गये, तिलक वर्मा 0 रन पर आउट हुए, अक्षर पटेल 12 गेंदों पर 7 रन बना कर आउट हो गए। हर्षित राणा ने शानदार खेल दिखाते हुए 33 गेंदों में 35 रन बनाए और अभिषेक शर्मा संग पारी को संभाला, टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में 125 रन बनाए।