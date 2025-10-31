Highlights Abhishek Sharma Fifty: अभिषेक शर्मा का मेलबर्न में तूफानी अर्धशतक, 125 रनों पर ऑलआउट टीम इंडिया...

Ind vs Aus T20I: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, आज सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत बल्लेबाजी करने उतरा। ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए, इसके बाद संजू सैमसन 2 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाले रखा और अपना विकेट नहीं खोया दूसरी ओर से विकेट गिरती रही। कप्तान सूर्या कुमार यादव भी 1 रन बनाकर आउट हो गये, तिलक वर्मा 0 रन पर आउट हुए, अक्षर पटेल 12 गेंदों पर 7 रन बना कर आउट हो गए। हर्षित राणा ने शानदार खेल दिखाते हुए 33 गेंदों में 35 रन बनाए और अभिषेक शर्मा संग पारी को संभाला, टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में 125 रन बनाए।

.@IamAbhiSharma4 leads from the front with a blazing half-century, taking the Aussies head-on in true Skyball fashion! 💥



Fearless intent, clean hitting, and total command at the crease! 🚀#AUSvIND 👉 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/mq9j8bivd0pic.twitter.com/bcAUdN2kyw — Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2025

.@IamAbhiSharma4 lifts it over cover with style for another boundary! 🔥

Back-to-back hits, pure confidence, and Skyball energy all the way! 🚀#AUSvIND 👉 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/FRC2RjEeGRpic.twitter.com/1rA8G1BSuD — Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2025