IND VS AUS FINAL: मिशेल मार्श ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ की गंदी हरकत, भारतीय फैंस का फूटा गुस्सा

Aus Win World Cup 2023: 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट से हराकर विश्व कप अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया छठी बार विश्व कप जीतने में कामयाब रही। साल 2003 के बाद साल 2023 में भी फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। भारत की हार के बाद से ही देशभर में गम का माहौल है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज के फोटो वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं।

Mitchell Marsh with the World Cup. pic.twitter.com/n2oViCDgna — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 20, 2023

जहां एक तरफ विश्व कप की ट्रॉफी हारने का गम भारतीय फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम के सदस्य मिशेल मार्श ने गंदी हरकत कर दी है। जिसके बाद से भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें मार्श ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के द्वारा इस हरकत पर ऑस्ट्रेलिया टीम की जमकर आलोचना की जा रही है। हालांकि, अभी तक इस तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई है।

छह विकेट से मिली भारत को हार

विश्व कप के फाइनल में भारत ने सभी विकेट खोकर 50 ओवर में 240 रन बनाए। 241 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट रहते हुए बड़ी आसानी से यह मैच जीत लिया। हालांकि, एक वक्त ऑस्ट्रेलिया के महज 47 रन पर तीन विकेट गिर गए थे।

The value of Trophy who deserves 👏😍 pic.twitter.com/8yk2Iy2iM3 — Dr Bakra (@DrBakra) November 20, 2023

ऐसा लगने लगा था कि भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं देंगे। लेकिन ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को इस मैच से बाहर कर दिया।

I think this is the last trophy for Australia in ODIs, over for Australia — विजय (@bijjuu11) November 20, 2023

… इसलिए तो भारत सबसे अलग है…



ये वो देश है जहां कण-कण को पूजा जाता है-अगर गलती से किसी को हमारा पैर लग जाता है तो माफ़ी माँगते हैं, उसे आदरपूर्वक छू कर माथे से लगाते हैं..



यहाँ न करनी में फ़र्क़ है न कथनी में… यहाँ तो ग्रंथों में भी यही लिखा है



॥ईशा वास्यम मिदं सर्वम यत… pic.twitter.com/PipbMxxFce — Rubika Liyaquat (@RubikaLiyaquat) November 20, 2023

लोगों के आने लगे कमेंट

मिशेल मार्श की इस हरकत पर भारतीय फैंस ने कहा कि कोई हमसे पूछे हमारे लिए विश्व क्या था क्या है और क्या रहेगा। दूसरे ने लिखा कि 2043 में हम ऑस्ट्रेलिया में इसका बदला लेंगे।

Mitchell marsh Disrespectful>>> — Piyush (@piyushmaybe) November 20, 2023

We will take revenge in 2043 from Australia — भाई साहब (@Bhai_saheb) November 20, 2023

Have some respect for the world cup man 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻



Look how God of cricket 🏏 respects the coveted trophy. pic.twitter.com/wu8I9IwhA5 — Esha Srivastav🇮🇳🚩 (@EshaSanju15) November 20, 2023