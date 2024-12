VIDEO: 10 चौके 3 छक्के, ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े

Highlights VIDEO: 10 चौके 3 छक्के, ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े

IND vs AUS 2nd Test Travis Head Century in 111 Balls: मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड की अर्धशतकीय पारियों के बाद ट्रेविस हेड ने 111 गेंदों में शानदार शतक ठोक डाला है, ट्रेविस हेड अब तक 13 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं। भारत की पहली पारी 180 रन पर सिमटी थी। लाबुशेन लंबे समय से लय में नहीं थे और इस मैच से पहले टीम में उनकी जगह को लेकर बहस चल रही थी।

HUNDRED FOR TRAVIS HEAD



Travis Head’s a gun player. He’s got that aggressive mindset, and he knows how to put pressure on the opposition. His ability to play all formats speaks volumes of his adaptability and skill.#INDvsAUS#TravisHead

pic.twitter.com/Gq2M8xSiE1 — CoverDriveKing (@funnycric) December 7, 2024

उन्होंने ने टेस्ट करियर के 26 वें अर्धशतक के साथ भारत को परेशान करना शुरू किया था कि युवा हरफनमौला नीतिश रेड्डी ने उन्हें पवेलियन की राह दिखा कर भारत की मैच में वापसी करायी। रेड्डी की गेंद पर यशस्वी जयसवाल ने शानदार कैच पकड़ कर उनकी पारी को खत्म किया। मैच के शुरुआती दिन ऑस्ट्रेलिया के दबदबे के बाद भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत आक्रामक गेंदबाजी से की। मैच के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने जहां ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी करने पर ध्यान दिया था वही दूसरे दिन उन्होंने स्टंप को निशाना बनाया। टीम को इस योजना का फायदा भी मिला।

बुमराह ने ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर और अंदर आती गेंदों के मिश्रण के साथ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान किया। अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे नाथन मैकस्वीनी के पास इस गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। मैकस्वीनी उनकी बाहर निकलती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। मैकस्वीन ने बीते दिन के अपने स्कोर में एक रन जोड़ कर 39 रन बनाये। उन्होंने हालांकि अपनी पारी में शानदार जज्बा दिखाते हुए पर्थ टेस्ट की दोहरी नाकामी को पीछे छोड़ा। क्रीज पर आये अनुभवी स्टीव स्मिथ (दो) एक बार भी बल्ले से नाकाम रहे। वह बुमराह की गेंद को फ्लिक करने की कोशिश में पंत को कैच थमा बैठे। हेड को पारी की शुरुआत में बुमराह की गेंदों ने परेशान किया लेकिन उन्होनें दूसरे गेंदबाजों पर आक्रमण रन रन बनाना जारी रखकर दबाव को हावी नहीं होने दिया।