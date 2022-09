INDvAUS 2nd T20I: भारत ने जीता टॉस, पहले फील्डिंग करने का लिया निर्णय, 8-8 ओवर का होगा मैच, देखें प्लेइंग Xl

Highlights ओवरों को घटाकर दोनों टीमों के लिए 8-8 ओवर किया गया टीम में जसप्रीत बुमराह की एंट्री हुई है, उन्हें उमेश यादव की जगह लिया गया ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी हुए दो बदलाव, सैम और शॉन एबॉट टीम मेें शामिल

IND vs AUS 2nd T20I: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। यह मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में खेला जा रहा है। आउट फील्ड गीली होने के चलते टॉस न केवल देरी से उछला, बल्कि ओवरों को घटाकर दोनों टीमों के लिए 8-8 ओवर किया गया। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की एंट्री हुई है। उन्हें उमेश यादव की जगह लिया गया है जबकि भुवनेश्वर कुमार भी आज नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए हैं।

वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में दो बदलाव हैं। कप्तान फिंच ने बताया कि एलिस घायल हो गए है और सैम अंदर उनकी जगह आए हैं। शॉन एबॉट इंग्लिस की जगह टीम शामिल हुए हैं। इस मुकाबले में 2 ओवर का पॉवर प्ले होगा।

#IndiavsAustralia Nagpur T20I | India wins toss; opts to field first. India makes two changes, Jasprit Bumrah comes in place of Umesh Yadav while Rishabh Pant comes in place of Bhuvneshewar Kumar. https://t.co/ECXMactsPM