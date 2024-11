IND vs AUS 1st Test Day 2 Score: बुमराह 5, राणा 3 और सिराज ने झटके 2 विकेट, भारत को 46 की बढ़त और मेहमान 104 पर ऑल आउट

Highlights IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: बुमराह 5, राणा 3 और सिराज ने 2 विकेट झटके। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: भारत ने 46 की बढ़त हासिल कर ली है। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: गेंदबाजों को सीम और अतिरिक्त उछाल मिला।

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: कप्तान जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने कमाल का प्रदर्शन किया। बुमराह 5, राणा 3 और सिराज ने 2 विकेट झटके। भारत ने 46 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 104 पर ढेर हो गई। भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे। बुमराह ने हरी भरी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी के अपने विवादास्पद फैसले की भरपाई करते हुए शुरुआती स्पैल में कहर बरपाती गेंदबाजी की। इस मैच को खराब फॉर्म में चल रहे दोनों टीमों के बल्लेबाजों के बीच मुकाबला माना जा रहा था और पहले दिन 17 विकेट गिर और दूसरे दिन अभी तक 3 विकेट गिर चुके हैं। विकेट पर घास होते हुए भी टॉस जीतकर जब बुमराह ने बल्लेबाजी चुनी तो सभी को हैरानी हुई क्योंकि इस विकेट से गेंदबाजों को सीम और अतिरिक्त उछाल मिला।

Harshit Rana with his second wicket of the innings as Nathan Lyon departs for 5 runs.



Live - https://t.co/gTqS3UPruo… #AUSvINDpic.twitter.com/bEa3dXIzrl— BCCI (@BCCI) November 23, 2024

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: 2000 के बाद से घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर

85 बनाम एसए होबार्ट 2016

98 बनाम इंग्लैंड मेलबर्न 2010

104 बनाम इंड पर्थ 2024 *

127 बनाम पाक सिडनी 2010

136 बनाम न्यूजीलैंड होबार्ट 2011।

भारत के युवा और अनुभवी बल्लेबाज मेजबान गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले नीतिश रेड्डी के 41 रन और ऋषभ पंत के 37 रन को छोड़कर भारतीय पारी में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दे सका। भारतीय टीम 49 . 4 ओवर में 150 रन पर आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने 11 ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि जोश हेजलवुड ने चार विकेट चटकाये।

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: पहली पारी का सबसे कम योग-

99 बनाम न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2002 (पांच रन की बढ़त)

147 बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स 1936 (13)

150 बनाम ऑस्ट्रेलिया पर्थ 2024 (46) *

179 बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 1981 (13)।

Innings Break!



Australia have been bowled out for 104 runs and #TeamIndia secure a 46-run lead. Captain @Jaspritbumrah93 leads by example taking 5 wickets, while debutant Harshit Rana gets 3 and @mdsirajofficial has 2.



It is time for Lunch on Day 2 and post that the Indian… pic.twitter.com/eryt7KsGKf — BCCI (@BCCI) November 23, 2024