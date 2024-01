IND vs AFG, 1st T20I: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 6 विकेट से जीत, शिवम दूबे ने खेली नाबाद शतकीय पारी

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने पांच विकेट पर 158 रन बनाये थे भारत ने यह लक्ष्य 17.3 ओवर में चार विकेट पर 159 रन बनाकर हासिल कर लिया दूबे ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए

मोहाली: भारत ने शिवम दूबे (नाबाद 60 रन) के अर्धशतक से गुरुवार को यहां तीन मैच की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान को 15 गेंद रहते छह विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनायी। अनुभवी मोहम्मद नबी और युवा अजमतुल्लाह ओमरजई के बीच 43 गेंद में 68 रन की साझेदारी से अफगानिस्तान ने पांच विकेट पर 158 रन बनाये। भारत ने यह लक्ष्य 17.3 ओवर में चार विकेट पर 159 रन बनाकर हासिल कर लिया। दूबे ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय की पहली हाफ सेंचुरी जड़ी। उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 60 रनों की पारी खेली और छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में एक विकेट अपने नाम किया। दूबे ने 2 ओवर में 9 रन दिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। जब पहले ही ओवर में भारतीय कप्तान गलतफहमी के चक्कर में रन आउट हो गए। इस समय भारत का खाता भी नहीं खुला था। सलामी बल्लेबाज गिल ने 12 गेंदों में 23 रन जड़कर भारत को इस हादसे से उबारा। हालांकि वह चौथे ओवर में पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने 26 रनों (22 गेंद) का योगदान दिया। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली और रिंकु सिंह 16 रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्तान की ओर से मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 21 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट लिए। जबकि अजमतुल्लाह उमरजई को एक विकेट मिला।

6⃣,4⃣ and Shivam Dube wraps the chase in style 🙌#TeamIndia win by 6 wickets and take a 1-0 lead in the T20I series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/BkCq71Zm6G#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @IamShivamDubepic.twitter.com/4giZma4f1u