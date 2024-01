IND ICC T20 WORLD CUP 2024: भारतीय टीम अभी तक तय नहीं, रोहित शर्मा बोले- आठ-दस खिलाड़ी तय हैं, जो हिस्सा होंगे, देखें कप्तान की लिस्ट

Highlights रोहित और विराट कोहली 14 महीने बाद टी20 प्रारूप में लौटे हैं। शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। दम पर भारत ने सीरीज 3-0 से जीती।

IND ICC T20 WORLD CUP 2024: जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये भारत की टीम अभी तक तय नहीं है लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि उन्हें दस खिलाड़ी पता है जो उस टीम का हिस्सा होंगे। विश्व कप से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज इस प्रारूप में भारत की आखिरी सीरीज थी।

इसके जरिये रोहित और विराट कोहली 14 महीने बाद टी20 प्रारूप में लौटे हैं। शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन किया जिसके दम पर भारत ने सीरीज 3-0 से जीती। जियो सिनेमा से बातचीत में रोहित ने कहा कि कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्व कप टीम में शायद जगह नहीं बना सकें लेकिन पेशेवर खेल में ऐसा होता है।

For his scintillating record-breaking TON, Captain @ImRo45 is adjudged the Player of the Match 👏👏#TeamIndia win a high-scoring thriller which ended in a double super-over 🙌#INDvAFG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/radYULO0ed — BCCI (@BCCI) January 17, 2024

उन्होंने कहा ,‘जब हम वनडे विश्व कप खेल रहे थे तब हमने टी20 में कई लड़कों को आजमाया। उन्होंने अच्छा भी खेला लेकिन टीम की घोषणा हुई तो कुछ बाहर रह गए। उनके लिये यह निराशाजनक था लेकिन हमारा काम टीम के सामने हर चीज स्पष्ट रखना है।’ उन्होंने कहा ,‘25-30 खिलाड़ियों के पूल में सभी को पता है कि उनसे क्या अपेक्षा है।

हमने टी20 विश्व कप के लिये टीम तय नहीं की है लेकिन दिमाग में तो पता है कि आठ दस खिलाड़ी कौन होंगे जो चुने ही जायेंगे।’’ अधिकांश मैच वेस्टइंडीज में होंगे जहां पिचें धीमी हैं। रोहित ने कहा ,‘वेस्टइंडीज में धीमी पिचें हैं तो उसके अनुसार टीम चुननी होगी। राहुल भाई और मैंने टीम में स्पष्टता रखी है।

कप्तानी से मैंने सीखा है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते। आपको टीम की जरूरत पर फोकस करना होगा।’ पहले दोनों मैचों में खाता भी नहीं खोल सके रोहित ने तीसरे मैच में रिकॉर्ड पांचवां टी20 शतक जमाया। उन्होंने कहा ,‘में नेट पर काफी मेहनत कर रहा था।

आपको गेंदबाजों को दबाव में लाने के लिये कुछ शॉट खेलने पड़ते हैं। गेंद जब स्पिन लेती है और आप सीधा नहीं खेल सकते तो कुछ नया करना पड़ता है। मैंने रिवर्स स्वीप का काफी अभ्यास किया है और टेस्ट में भी यह शॉट लगाया है।’