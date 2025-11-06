IND A vs SA A, 2nd Unofficial Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जुरेल के नाबाद 132 रन, और पूरी 255 रन पर सिमटी

IND A vs SA A, 2nd Unofficial Test: दक्षिण अफ्रीका ए ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स से ठीक पहले इंडिया A को 255 रन पर ऑल आउट कर दिया। बल्लेबाजी ढहने के बाद ध्रुव जुरेल ने नाबाद 132 रन बनाकर इंडिया A को संभाला। पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया A को दूसरे ओवर में ही झटका लगा जब त्शेपो मोरेकी ने अभिमन्यु ईश्वरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।

केएल राहुल ने तीसरे ओवर में ओकुहले सेले की गेंदों पर तीन चौके लगाकर इसका करारा जवाब दिया। राहुल और साई सुदर्शन ने मिलकर नई गेंद का सामना किया लेकिन वे जल्दी-जल्दी आउट हो गए, जिससे इंडिया A 17वें ओवर में 41/3 के मुश्किल हालात में आ गई। उनकी चिंताएँ तब और बढ़ गईं जब कुछ ही देर बाद देवदत्त पडिक्कल विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए।

जब ऋषभ पंत क्रीज़ पर थे तो मेज़बान टीम के लिए थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने सिर्फ़ 20 गेंदों में 24 रन बनाए जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन लंच के बाद दूसरे ओवर में उनके आउट होने से इंडिया A 86/5 पर मुश्किल में आ गई। एक तरफ जुरेल टिके रहे, वहीं हर्ष दुबे और आकाश दीप भी थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर आउट हो गए, जिससे इंडिया 126/7 पर संकट में आ गई।

हालांकि, जुरेल और कुलदीप यादव ने वह रेजिस्टेंस दिखाया जिसकी मेज़बान टीम को पहले कमी खल रही थी। दोनों ने अपनी टीम को चाय तक 156/7 तक पहुंचाया और खेल दोबारा शुरू होने पर भी लड़ाई जारी रखी। उनकी 79 रन की पार्टनरशिप तब खत्म हुई जब कुलदीप 66वें ओवर में रन-आउट हो गए।

जुरेल ने इसके तुरंत बाद अपना शतक पूरा किया और मोहम्मद सिराज के साथ एक और अहम 34 रन की पार्टनरशिप की। जुरेल 132 रन बनाकर नॉट आउट रहे और प्रसिद्ध कृष्णा आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे। टियान वैन वुरेन साउथ अफ्रीका ए के सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 4-52 का स्कोर बनाया।