IND A vs AUS A: भारत-ऑस्ट्रेलिया ए मैच में विवाद में फंसे ईशान किशन, अंपायर के निर्णय को कहा था 'स्टूपिड डिसीजन'

IND A vs AUS A Match: भारत ए के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशनऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल चार दिवसीय मैच के चौथे दिन अंपायर शॉन क्रेग के साथ गेंद की स्थिति को लेकर उलझ गए। इस युवा खिलाड़ी ने गेंद की स्थिति और अंपायर द्वारा गेंद बदलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की और किशन पर असहमति जताने का आरोप लगाने की धमकी दी।

ऐसा लगता है कि यह घटना चौथे दिन खेल शुरू होने से पहले हुई थी, क्योंकि भारत ए के खिलाड़ियों के बीच गेंद बदलने को लेकर असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि क्रिकेटरों और अंपायर शॉन क्रेग के बीच चर्चा हुई थी। किशन को स्टंप माइक पर यह कहते हुए पकड़ा गया कि अंपायर द्वारा गेंद बदलने के जवाब में यह "बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय" है।

क्रेग ने पलटवार करते हुए कहा, "आप असहमति के लिए रिपोर्ट पर होंगे, यह अनुचित व्यवहार है।" क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया था कि गेंद खराब होने के कारण उसे बदला गया था और दोनों कप्तानों को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। इसलिए, आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

India A accused of Ball Tampering.



Shawn Craig - "When you scratch it, we change the ball. No more discussion, let's play. This is not a discussion."



Ishan Kishan - "So we have to play with this ball?"



S Craig - "You're playing with that ball."



I Kishan - "That's a very… pic.twitter.com/iKDoH0ZVDf