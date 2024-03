ICC World Test Championship: न्यूजीलैंड की हार और ऑस्ट्रेलिया जीता, टीम इंडिया को फायदा, 64.28 प्रतिशत अंकों के साथ नंबर एक पर, देखें टॉप-3 लिस्ट

Highlights न्यूजीलैंड की टीम के पांच मैच में तीन जीत और दो हार से 36 अंक है। न्यूजीलैंड टीम को 172 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। अंक प्रतिशत 60 हो गया और वह तालिका में दूसरे स्थान पर खिसक गई।

ICC World Test Championship: दो बार का फाइनलिस्ट भारत रविवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की तालिका में न्यूजीलैंड की जगह शीर्ष पर काबिज हो गया। रांची में चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पांच मैच की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल करने वाला भारत 64.28 प्रतिशत अंकों के साथ न्यूजीलैंड को शीर्ष से हटाने में सफल रहा। भारत के अब तक आठ मैच में पांच जीत, दो हार और एक ड्रॉ से 62 अंक हैं जबकि न्यूजीलैंड की टीम के पांच मैच में तीन जीत और दो हार से 36 अंक है। उसका अंक प्रतिशत 60.00 है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट मैच से पूर्व न्यूजीलैंड की टीम 36 अंक और 75 अंक प्रतिशत के साथ शीर्ष पर काबिज थी।

