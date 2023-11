Highlights विश्व कप 2023 में भारत को मिली थी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिलने के लिए गए थे पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा, पीएम का ड्रेसिंग रूम में आना खास है

Icc World Cup 2023: फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से छह विकेटों से हार गई। खिलाड़ियों में हार का गम था। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। यहां उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, ऑल राउंडर रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह सहित टीम के कोच राहुल द्राविड से मुलाकात की।

Prime Minister @narendramodi Ji's unwavering leadership shines in moments of victory and defeat. His presence in the dressing room after the World Cup loss reflects compassionate statesmanship, uplifting spirits with words of encouragement and unity. @imjadeja pic.twitter.com/KQ0OorLxam

मोदी ने इस दौरान शमी को गले लगाया तो वह भावुक हो गए। रोहित और विराट से भी कहा खेल में यह सब होता है एक टीम हारती है दूसरी जीतती है। आगे बढ़ते रहिए। मोदी ने पूरी टीम इंडिया को दिल्ली अपने आवास पर आमंत्रित भी किया है। खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मोदी के साथ हुई मुलाकात पर बीते दिनों पहले खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने भी पीएम का धन्यवाद किया था।

On Prime Minister meeting the Indian team after World Cup 2023 final defeat, former Team India Head Coach Ravi Shastri tells ANI, "I think it's an outstanding thing simply because I know what a dressing room feels like and I have been in that dressing room for more than seven… pic.twitter.com/ssNVd3fiD8