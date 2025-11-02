ICC Women's World Cup 2025: वुमन वर्ल्ड कप फाइनल में सुनिधि चौहान देगीं परफॉर्मेंस, सुरों से बांधेंगी समा

ICC Women's World Cup 2025: सुनिधि चौहान नवी मुंबई में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में नर्तकियों, आतिशबाजी और लेजर शो के साथ प्रस्तुति देंगी।

By अंजली चौहान | Updated: November 2, 2025 10:34 IST2025-11-02T10:33:51+5:302025-11-02T10:34:19+5:30

ICC Women's World Cup 2025 Sunidhi Chauhan will perform in final captivating the audience with her melodies | ICC Women's World Cup 2025: वुमन वर्ल्ड कप फाइनल में सुनिधि चौहान देगीं परफॉर्मेंस, सुरों से बांधेंगी समा

ICC Women's World Cup 2025: वुमन वर्ल्ड कप फाइनल में सुनिधि चौहान देगीं परफॉर्मेंस, सुरों से बांधेंगी समा

ICC Women's World Cup 2025: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान रविवार को नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फ़ाइनल में अपने लोकप्रिय गानों के मिश्रण से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी।

भारत में व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली चौहान के साथ 60 नर्तक भी शामिल होंगे, और इस शो में संजय शेट्टी द्वारा कोरियोग्राफ किए गए विशेष प्रभावों वाले आतिशबाजी प्रदर्शन का प्रदर्शन भी होगा।

इस कार्यक्रम में डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक लेज़र शो, 350 कलाकार और मध्य पारी के दौरान एक ड्रोन प्रदर्शन शामिल होगा।

सुनिधि मैच से पहले भारतीय राष्ट्रगान भी गाएँगी, जबकि केप टाउन की टैरिन बैंक दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी।

चौहान ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप फ़ाइनल में प्रस्तुति देने को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, "महिला विश्व कप में प्रस्तुति देना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इस ख़ास दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ाइनल में भारत और उत्साही प्रशंसकों से भरे स्टैंड्स के साथ, मुझे यकीन है कि माहौल जोश से भरपूर होगा और यह एक ऐसा दिन होगा जिसे हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे।" सुनिधि भारत की सबसे प्रतिष्ठित आवाज़ों में से एक हैं, जिनके 5 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड दुनिया भर में बिक चुके हैं और उनके नाम कई पुरस्कार हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और फ़िल्म मस्त के हिट गाने रुकी रुकी सी ज़िंदगी से उन्हें तुरंत प्रसिद्धि मिली।

भारत की पहली टेलीविज़न गायन प्रतियोगिता, "मेरी आवाज़ सुनो" की विजेता, जिसके निर्णायक स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर थीं, सुनिधि का करियर निरंतर विकास से भरा रहा है। उन्होंने 2015 में न्यूयॉर्क में कोल्डप्ले के लिए ओपनिंग करके इतिहास रच दिया और फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में चार बार शामिल हो चुकी हैं।

2023 में, उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सर्ट टूर "आई एम होम" लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत दुबई के कोका-कोला एरिना में एक बिक चुके शो से हुई, जिसके बाद लंदन के वेम्बली एरिना, सिंगापुर, कोलकाता और लॉन्ग बीच कन्वेंशन सेंटर और हार्ड रॉक लाइव, हॉलीवुड सहित विभिन्न अमेरिकी स्थानों पर प्रदर्शन हुए।

उन्होंने द वॉयस इंडिया और इंडियन आइडल में जज के रूप में भी काम किया है, जहाँ उन्होंने उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है।

Open in app
टॅग्स :ICC Women's World Cupsunidhi chauhanNavi MumbaiCricketआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपसुनिधि चौहानक्रिकेट