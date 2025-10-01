Highlights ICC Women’s World Cup 2025: एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ICC Women’s World Cup 2025: एशले गार्डनर ने 115 रन की पारी खेली। ICC Women’s World Cup 2025: सोफी डिवाइन के शानदार शतक काम नहीं आया।

इंदौरः आईसीसी वनडे विश्व कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से शुरुआत की। न्यूजीलैंड को 89 रन से हराया। इस जीत के साथ ही कंगारू टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर है और भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। सोफी डिवाइन के शानदार शतक के बावजूद विश्व चैंपियन टीम ने अंत में बहुत ही आरामदायक जीत हासिल की। ​​न्यूज़ीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और वे लगातार पिछड़ते रहे। जॉर्जिया प्लिमर बिना एक भी गेंद खेले रन आउट हो गईं, और अगले ही ओवर में सूज़ी बेट्स भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गईं। एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

अनुभवी हरफनमौला एशले गार्डनर (115 रन) के शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के अपने शुरूआती मुकाबले में बुधवार को यहां न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी। गार्डनर के दूसरे वनडे शतक से ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही।

49.3 ओवर में 326 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके आउट हो गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम कप्तान सोफी डेविने (111 रन, 112 गेंद) की पारी के बावजूद 43.2 ओवर में 237 रन पर सिमट गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई।

ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज अनाबेल सदरलैंड (26 रन देकर तीन विकेट) तथा अलाना किंग (44 रन देकर दो विकेट) और सोफी मोलिनू (25 रन देकर तीन विकेट) की स्पिन जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे ओवर में बिना रन जुटाए अपनी दोनों सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर के विकेट गंवा दिए थे।

बेट्स जहां मोलिनू की गेंद पर बोल्ड हुई तो वहीं प्लिमर रन आउट हो गईं। इसके बाद अमेलिया केर और डेविने ने पारी को संभाला, पर टीम शुरूआती झटकों से उबरने में नाकाम रही। डेविने ने अमेलिया केर (33 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन, ब्रुक हालिडे (28 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन और इसाबेला गेज (28 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 54 रन की भागीदारी निभाई।

इतना ही काफी नहीं था और डेविने के आउट होते ही पूरी टीम जल्द ही सिमट गई। इससे पहले गार्डनर ने शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 326 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। गार्डनर ने अपनी पारी के दौरान 83 गेंद का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्का लगाया। उनके अलावा फोबे लिचफील्ड ने 45 रन, किम गार्थ ने 38 रन और एलिस पैरी ने 33 रन का योगदान दिया।

न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और लिया ताहुहु ने तीन तीन जबकि ब्री इलिंग और अमेलिया केर ने दो दो विकेट झटके। गार्डनर 19वें ओवर में क्रीज पर उतरीं, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 113 रन था। उन्होंने महज 77 गेंद में अपना दूसरा वनडे शतक जड़ दिया और टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी।

अपना 81वां मैच खेल रही गार्डनर आखिर में 47वें ओवर में आउट हो गईं लेकिन तब तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बना लिया था और ऑस्ट्रेलियाई टीम भी 300 रन के पार पहुंच चुकी थी। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरूआत की लेकिन चार ओवर में 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए।

कप्तान एलिस हीली (19) और फोबे लिचफील्ड (45) ने शानदार शुरुआत करते हुए आसानी से बाउंड्री लगाईं। लेकिन हीली पांचवें ओवर में कवर पर सूजी बेट्स को कैच थमाकर ब्री इलिंग का शिकार हो गईं। अपनी सलामी जोड़ीदार के आउट होने का लिचफील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने सातवें ओवर में इलिंग पर एक छक्का और एक चौका जड़ा।

न्यूजीलैंड की लेग स्पिनर अमेलिया केर ने 11वें ओवर में गुगली डालकर लिचफील्ड को आउट कर अपना 100वां विकेट हासिल किया। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 81 रन था। टीम ने 17वें ओवर में 100 रन पूरे किए लेकिन स्कोरिंग गति थोड़ी कम हो गई थी। पैरी अगले ओवर में ताहुहु का शिकार हो गईं।

एक और ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया ने सदरलैंड (05) का विकेट गंवा दिया और अमेलिया केर ने वापसी करते हुए अपना दूसरा विकेट लिया। बेथ मूनी (12) भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं और 22वें ओवर में आउट हो गईं, जिससे उनकी टीम का स्कोर पांच विकेट पर 128 रन हो गया। पर इसके बाद गार्डनर ने एक छोर संभाले रखा,

उन्होंने तहलिया मैकग्रा (26 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 64 रन और गार्थ के साथ 69 रन की साझेदारी की। 40वें ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सात विकेट पर 252 रन था लेकिन स्कोर में 74 रन जोड़कर टीम 49.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। जेस केर ने निचले क्रम की तीन बल्लेबाजों के विकेट लिए।