ICC Women’s T20 World Cup 2024: विश्व कप जीतो और झोली भरो?, पुरस्कार राशि 7958080 डॉलर, पिछले साल खेले गए टूर्नामेंट से 225 प्रतिशत अधिक

Highlights विजेता बनने वाली टीम को अब 23 लाख 40 हजार अमेरिकी डालर मिलेंगे। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से सात साल पहले पुरस्कार राशि समान करने का निर्णय किया।

ICC Women’s T20 World Cup 2024: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मंगलवार को घोषणा की कि विश्व कप में अब पुरुषों और महिलाओं को समान पुरस्कार राशि दी जाएगी जिसकी शुरुआत अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले महिला टी20 विश्व कप से होगी। महिला टी20 विश्व कप की कुल पुरस्कार राशि अब 7,958,080 डॉलर होगी, जो पिछले साल खेले गए टूर्नामेंट की कुल राशि 24 लाख 50 हजार डॉलर से 225 प्रतिशत अधिक है। आईसीसी के बयान के अनुसार इस पुरस्कार राशि में से महिला टी20 विश्व कप में विजेता बनने वाली टीम को अब 23 लाख 40 हजार अमेरिकी डालर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में खेले गए महिला टी20 विश्व कप जीतने पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली थी।

इस तरह से इसमें 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय पुरुष टीम को इस साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 विश्व कप का विजेता बनने पर 24 लाख 50 हजार अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली थी। आईसीसी ने कहा,‘‘आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा।

जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार राशि मिलेगी जो इस खेल के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।’’ बयान के अनुसार,‘‘यह फैसला जुलाई 2023 में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन में लिया गया जब आईसीसी बोर्ड ने अपने 2030 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से सात साल पहले पुरस्कार राशि समान करने का निर्णय किया।

इस तरह से क्रिकेट पहला प्रमुख खेल बन गया है जिसमें विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पुरस्कार राशि है।’’ अगले महीने होने वाले टूर्नामेंट की उपविजेता टीम को 11 लाख 70 हजार डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। पिछले साल उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम को पांच लाख डॉलर मिले थे।

इस तरह से इसमें भी 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को अब 675,000 डॉलर (2023 में 210 000 डॉलर से अधिक) मिलेंगे। ग्रुप चरण के दौरान प्रत्येक जीत पर टीमों को 31,154 डॉलर मिलेंगे, जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने में विफल रहने वाली छह टीमों को उनकी अंतिम स्थिति के आधार पर कुल 13 लाख 50 हजार डॉलर की राशि में से पुरस्कार राशि मिलेगी।

यह कदम महिलाओं के खेल को प्राथमिकता देने और 2032 तक उसको तेजी से आगे बढ़ाने की आईसीसी की योजना के अनुरूप है। महिला टी20 विश्व कप तीन से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दो स्थानों दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। ग्रुप चरण के मैच 15 अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे। सेमीफाइनल 17 और 18 अक्टूबर को खेले जाएंगे जबकि फाइनल 20 अक्टूबर को होगा।