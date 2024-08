ICC Women’s T20 World Cup 2024: 56 मैच, 25 जीत और 28 हार, बहुत हो गया अब नहीं करनी कप्तानी!, टी20 के बाद कप्तान पद से इस्तीफा, 135 मैच खेलकर 3268 रन

Highlights ICC Women’s T20 World Cup 2024: 2006 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया और 135 T20I खेले हैं। ICC Women’s T20 World Cup 2024: 34 वर्षीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड की वनडे टीम का नेतृत्व करना जारी रखेगी। ICC Women’s T20 World Cup 2024: विश्व कप के बाद राष्ट्रीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगी।

ICC Women’s T20 World Cup 2024: न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) में शुक्रवार को हलचल मच गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की महिला कप्तान सोफी डिवाइन अक्टूबर में ICC महिला T20 विश्व कप के बाद T20I कप्तान का पद छोड़ देंगी। डिवाइन वनडे टीम की कप्तान बनी रहेंगी। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने 56 मैच में कप्तानी की। 25 मैच में जीत, 28 में हार और एक मैच टाई रहा। 2020 में एमी सैटरथवेट के बाद से टीम की कप्तानी की। डिवाइन ने 2006 में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया और 135 T20I खेले हैं। न्यूजीलैंड की स्टार ऑल राउंडर सोफी डिवाइन अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद राष्ट्रीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगी। यह 34 वर्षीय खिलाड़ी हालांकि न्यूजीलैंड की वनडे टीम का नेतृत्व करना जारी रखेगी।

