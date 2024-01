ICC Under 19 World Cup 2024: भारत ने अमेरिका को हराकर U19 विश्व कप 2024 के ग्रुप चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया

Highlights भारत ने यूएसए को 201 रनों से हराया और U19 विश्व कप 2024 के ग्रुप चरण में अजेय रहा भारत यूएसए के खिलाफ और लगातार तीन जीत के साथ सुपर 6 में प्रवेश करेगा भारत के 326 रन के जवाब में USA 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 125 रन बना सका

India U19 vs United States U19: भारत ने रविवार, 28 दिसंबर को ब्लोमफोंटेन के मैंगौंग ओवल में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को 201 रनों से हराया और U19 विश्व कप 2024 के ग्रुप चरण में अजेय रहा। बांग्लादेश और आयरलैंड को हराने के बाद, भारत ने एक और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ और लगातार तीन जीत के साथ सुपर 6 में प्रवेश करेगा। बॉयज़ इन ब्लू 6 अंकों और 3.240 के नेट रन रेट के साथ ग्रुप ए में तालिका में समाप्त किया।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने बोर्ड पर 5 विकेट पर 326 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में यूएसए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 125 रन बना सका। भारत की तरफ से अर्शिन कुलकर्णी उनके लिए शो के स्टार थे, उन्होंने 118 गेंदों पर 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। उन्हें मुशीर खान के रूप में एक सहयोगी साथी मिला, जिन्होंने अपने बल्ले से एकबार फिर क्लास दिखाया।

दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 155 रन जोड़े लेकिन ऋषि रमेश ने मुशीर को आउट कर उन्हें अलग कर दिया। आयरलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मुशीर ने 76 गेंदों पर 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 73 रन बनाए।

कप्तान उदय सहारन ने 27 में से 35 रन बनाकर अपनी भूमिका निभाई। प्रियांशु मोलिया, सचिन धस और अरावली अविनाश ने क्रमशः नाबाद 27, 20 और 12 रन बनाए। 10-2-45-2 के आंकड़े के साथ समाप्त होने के बाद अतींद्र सुब्रमण्यम यूएसए के गेंदबाजों में से चुने गए थे।

