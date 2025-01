Highlights ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Semi-Final LIne up: भारत 8 अंक के साथ पहले पायदान पर रहा। ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Semi-Final LIne up: सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Semi-Final LIne up: 31 जनवरी को पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा।

ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Semi-Final LIne up: आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप 2025 अंतिम चरण में है। 31 जनवरी को सेमीफाइनल और 2 फरवरी 2025 को फाइनल खेला जाएगा। 31 जनवरी को पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। सुपर सिक्स ग्रुप-एक से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम और सुपर सिक्स ग्रुप-दो से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम अंतिम चार में क्वालीफाई किया है। भारत 8 अंक के साथ पहले पायदान पर रहा।

India flex their muscles with a statement victory against Scotland ahead of the #U19WorldCup semi-final 💪



➡️ https://t.co/1s19nAR2sRpic.twitter.com/NCBiz56fF8— ICC (@ICC) January 28, 2025

Thank you Johor for being amazing hosts of the ICC #U19WorldCup!



The Johor Sports State Council and Johor Cricket Council have big plans for growing cricket in the region 🏏

#RiseUpCricket#MalaysiaCricketpic.twitter.com/9idigWZA3K— ICC (@ICC) January 28, 2025

A well-rounded display from England against New Zealand confirmed their passage through to the #U19WorldCup 2025 last 4️⃣https://t.co/8KTsTOXbdo — ICC (@ICC) January 27, 2025

With the #U19WorldCup entering the Super Six stage, here's how day one unfolded with Australia and South Africa taking big wins ⬇️https://t.co/IR21CtgMr8— ICC (@ICC) January 25, 2025

ICC Under 19 Womens T20 World Cup 2025 Semi-Final LIne up: तृषा गोंगाडी ने रचा इतिहास-

तृषा गोंगाडी ने मंगलवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ सुपर सिक्स मुकाबले में सिर्फ 53 गेंदों पर शानदार शतक बनाकर आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप 2025 की पहली शतकवीर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यह पारी महिला अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में पहला शतक भी है। सलामी बल्लेबाजों ने 147 रनों की साझेदारी करके विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी का नया रिकॉर्ड बनाया।