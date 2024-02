ICC Test Rankings 2024: विशाखापत्तनम और राजकोट में दोहरा शतक, 22 वर्षीय खिलाड़ी ने किया कमाल, टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष -20 में शामिल, देखें लिस्ट

Highlights दो टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले सात क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो गए। विनोद कांबली और विराट कोहली भी शामिल हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष -20 में शामिल हो गए।

ICC Test Rankings 2024: इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम और राजकोट में दोहरा शतक जड़ने वाला यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में धमाल मचा रहे हैं। लगातार दोहरे शतक बनाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष -20 में शामिल हो गए। 14 स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए। 22 वर्षीय बाएं हाथ का खिलाड़ी लगातार दो टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले सात क्रिकेटरों की लिस्ट में शामिल हो गए। विनोद कांबली और विराट कोहली भी शामिल हैं। जायसवाल ने विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में 209 रन और फिर राजकोट में दूसरे टेस्ट में नाबाद 214 रनों की पारी खेली। सीरीज में 2-1 से भारत आगे है और चौथा मैच रांची में 23 फरवरी से खेला जाएगा।

