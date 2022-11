ICC T20 World Cup 2024: आईसीसी ने किया बड़ा बदलाव, टी20 विश्व कप में 20 देश खेलेंगे, जानें क्या फॉर्मेट 

Highlights सुपर-8 के बाद 2-2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। दो सेमीफाइनल के बाद फाइनल मुकाबले दो टीम के बीच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज और यूएसए ने 2024 के लिए पहले दो स्थान हासिल किए है।

ICC T20 World Cup 2024: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए बड़ा बदलाव किया है। मेजबानी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में होनी है। 2024 में 20-टीम टूर्नामेंट में खेलेंगी। नॉकआउट समेत तीन चरण के तहत मुकाबला खेला जाएगा। अगले टी20 वर्ल्ड कप में कुल 55 मैच खेले जाएंगे।

सभी 20 टीमों को 5-5 ग्रुप के साथ 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा। हर ग्रुप की टॉप-2 टीम सुपर-8 में प्रवेश करेगी। 8 टीमों को 4-4 के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर-8 के बाद 2-2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और दो सेमीफाइनल के बाद फाइनल मुकाबले दो टीम के बीच खेला जाएगा।

