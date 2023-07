ICC T20 World Cup 2024: आयरलैंड और स्कॉटलैंड को बधाई!, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में जगह पक्की की

Highlights स्कॉटलैंड की टीम पहले ही टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। शीर्ष दो यूरोपीय क्वालीफायर टीम मुख्य दौर में जगह बनाएंगी। टीम अगर कल स्कॉटलैंड को हरा देती है तो अंक तालिका में शीर्ष पर रहेगी।

ICC T20 World Cup 2024: आयरलैंड ने जर्मनी के खिलाफ गुरुवार को यहां क्वालीफाइंग दौर का मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में जगह सुनिश्चित की। आयरलैंड ने शुक्रवार को यहां स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच से पहले ही कम से कम दूसरे स्थान पर रहना सुनिश्चित कर दिया।

स्कॉटलैंड की टीम पहले ही टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। शीर्ष दो यूरोपीय क्वालीफायर टीम मुख्य दौर में जगह बनाएंगी। आयरलैंड ने अब तक खेले पांच मैच में से चार में जीत दर्ज की जबकि आज का मैच बेनतीजा रहा। टीम अगर कल स्कॉटलैंड को हरा देती है तो अंक तालिका में शीर्ष पर रहेगी।

Tickets booked 🎫 Scotland are going to the ICC Men's #T20WorldCup 2024 🤩 Details 👉 https://t.co/xWj9BHoFFA pic.twitter.com/PoIwrdx2MT

क्वालीफिकेशन के बारे में बात करते हुए आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने कहा कि उनकी टीम इस उपलब्धि का जश्न मनाएगी लेकिन वे क्वालीफायर में शीर्ष पर रहना चाहते हैं। कप्तान ने कहा, ‘‘हमें खुशी है कि हमने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का अपना प्राथमिक लक्ष्य हासिल कर लिया।

Ireland become the first team from the Europe Qualifier to book their berth for the 2024 #T20WorldCup 👏



More 👇https://t.co/4WKZjeyUbl