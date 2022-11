ICC T20 World Cup 2022: श्रीलंका कप्तान शनाका ने टॉस जीता, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर निगाहें, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। सेमीफाइनल की दृष्टि से यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है।

ICC T20 World Cup 2022: श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर-12 के ग्रुप एक के महत्वपूर्ण मैच में शनिवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है तथा प्रमोद मदुसन की जगह चमिका करुणारत्ने को अंतिम एकादश में शामिल किया है।

Sri Lanka have opted to bat first against England in Sydney 🏏



Who are you cheering for?#T20WorldCup | #SLvENG | 📝: https://t.co/goECJqYlQspic.twitter.com/iASWa9XNcN