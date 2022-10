टी20 विश्व कपः बारिश के बाद डी कॉक जिम्बाब्वे बॉलर पर बरसे, 18 गेंद और 47 रन, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के हाथ मायूसी...

Highlights कप्तान टेम्बा बावुमा (2 रन) के साथ 51 रन की साझेदारी की। डी कॉक ने चतरा को पहले ओवर में 23 रन पर बनाए। वर्षाबाधित मैच में नौ ओवर में पांच विकेट पर 79 रन बनाये।

ICC T20 World Cup 2022: और बारिश ने दक्षिण अफ्रीका को फिर से झटका दे दिया। दक्षिण अफ्रीका को अंक शेयर करना पड़ा। जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। यह पहली बार नहीं है, जब दक्षिण अफ्रीका विश्व कप में बारिश से प्रभावित हुआ है और यह आखिरी भी नहीं हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच टी20 विश्व कप का मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के वर्षाबाधित मैच में नौ ओवर में पांच विकेट पर 79 रन बनाये। अफ्रीका को 9 ओवर में 80 रन की जरूरत थी। टीम ने 3 ओवर में 51 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश के कारण रद्द करना पड़ा।

जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1-1 अंक का बंटवारा हुआ। बारिश के बाद क्विंटन डी कॉक जिम्बाब्वे बॉलर पर जमकर बरसे। 18 गेंद में 47 नाबाद रन बनाए, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल है। कप्तान टेम्बा बावुमा (2 रन) के साथ 51 रन की साझेदारी की। डी कॉक ने चतरा को पहले ओवर में 23 रन पर बनाए।

इससे पहले हरफनमौला वेसले माधेवेरे के 18 गेंद में 35 रन की मदद से जिम्बाब्वे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के वर्षाबाधित मैच में नौ ओवर में पांच विकेट पर 79 रन बनाये। वेसले को 11 रन पर जीवनदान मिला जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक समय जिम्बाब्वे का स्कोर चौथे ओवर में चार विकेट पर 19 रन था।

बारिश के कारण मैच दो घंटे विलंब से शुरू हुआ। इसकी वजह से मैच प्रति ओवर नौ टीम का कर दिया गया जिसमें पावरप्ले के तीन ओवर थे । जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इरविन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का हैरानी भरा फैसला लिया क्योंकि बारिश के कारण डकवर्थ लुईस प्रणाली से मैच का फैसला होने की संभावना थी।

