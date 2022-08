ICC T20 Rankings: राष्ट्रमंडल खेल में 11 विकेट, भारतीय तेज गेंदबाज ने  10 स्थान की छलांग लगाई, देखें लिस्ट

Highlights बर्मिंघम खेलों में भारत के रजत पदक जीतने के अभियान के दौरान रेणुका ने 11 विकेट चटकाए। रेणुका 10 स्थान की छलांग के साथ करियर में पहली बार शीर्ष 20 में जगह बनाने में सफल रहीं। फॉर्म में वापसी करने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने राष्ट्रमंडल खेलों में 146 रन बनाए।

ICC T20 Rankings: राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह मंगलवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की नवीनतम महिला टी20 रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में करियर के सर्वश्रेष्ठ 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

Renuka Singh Thakur in Commonwealth Games:



4-0-18-4 Vs Australia

4-1-20-1 Vs Pakistan

4-0-10-4 Vs Barbados



- The brute force known as Renuka! pic.twitter.com/ZnPX2p0ruW