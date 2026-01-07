T20 World Cup 2026: आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग को किया खारिज, टी20 विश्व कप मैचों को भारत से बाहर कराने का किया था अनुरोध

T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के अनुरोध को नहीं माना। हालांकि, इस पर अभी तक कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और यह बस मीडिया खबरों में पुष्टि की गई है।

दरअसल, यह फैसला दोनों बॉडीज़ के बीच एक वर्चुअल मीटिंग में बताया गया, जिसमें ICC ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट के लिए भारत आना होगा, नहीं तो उसे पॉइंट्स गंवाने पड़ सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताया कि उठाई गई चिंताओं के बावजूद टूर्नामेंट का शेड्यूल और वेन्यू अपरिवर्तित रहेंगे। समझा जाता है कि ग्लोबल बॉडी ने BCB से कहा कि भारत में मैच खेलने से इनकार करने पर खेल से जुड़े नतीजे होंगे, जिसमें पॉइंट्स गंवाने की संभावना भी शामिल है। हालांकि, BCB सूत्रों ने कहा है कि उन्हें अभी तक रिजेक्शन की पुष्टि करने वाला कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है।

यह मुद्दा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से रिलीज किए जाने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और बीसीबी के बीच तनाव में तेज बढ़ोतरी के बाद हुआ है।

बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा था, जिसमें चारों ओर के घटनाक्रम का हवाला दिया गया था, यह कदम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरों पर भारत में राजनीतिक विरोध के बीच उठाया गया था। मुस्तफिजुर की रिहाई के बाद, बीसीबी ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बाद में आईसीसी को लिखकर T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत यात्रा करने पर अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा और संरक्षा पर चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश ने मिसाल का भी हवाला दिया, जिसमें बीसीबी के डायरेक्टर फारूक अहमद ने अपनी रिक्वेस्ट के औचित्य के रूप में हाइब्रिड मॉडल के तहत ICC इवेंट्स में पाकिस्तान की भागीदारी का जिक्र किया।

जैसे-जैसे स्थिति गंभीर होती गई, बांग्लादेश ने देश में आने वाले IPL सीजन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाकर और कदम उठाए।

इस बीच, मुस्तफिजुर तेजी से आगे बढ़ गए हैं, IPL से बाहर होने के तुरंत बाद पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो गए हैं। जबकि ICC का रुख वर्ल्ड कप शेड्यूल में आखिरी मिनट में बदलाव के लिए कम दिलचस्पी दिखाता है, औपचारिक कम्युनिकेशन की कमी ने लगातार अनिश्चितता के लिए जगह छोड़ दी है, BCB ने अभी तक सार्वजनिक रूप से अपने अगले कदम की पुष्टि नहीं की है।