ODI World Cup 2023: 10 टीम और 10 स्टेडियम में 48 मैच, पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक महामुकाबला, जानिए टीम, स्थान, मैच नियम, विजेताओं की सूची, सबकुछ

ICC ODI World Cup 2023 format, teams, venues, match rules, winners list: भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व कप की तैयारी जोरों पर है। सभी 10 टीम मुकाबले के लिए तैयार है। पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के दौरान 10 स्थलों पर कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे।

2019 संस्करण के गत चैंपियन इंग्लैंड सहित कुल दस टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता ईडन गार्डन में दो सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। जिस पल का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह बस आने ही वाला है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण शुरू होने की कगार पर है।

