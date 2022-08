ICC Men's T20I Player Rankings: आईसीसी रैंकिंग में 805 अंक के साथ दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार, अय्यर को फायदा, यहां देखें टॉप लिस्ट

Highlights रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। भुवनेश्वर कुमार वेस्टइंउीज के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद एक पायदान नीचे नौवें स्थान पर खिसक गये। दक्षिण अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स को टी20 में काफी लाभ हुआ है।

ICC Men's T20I Player Rankings: भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बुधवार को जारी ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं जबकि हमवतन श्रेयस अय्यर दो पायदान के फायदे से 19वें स्थान पर पहुंच गये।

पाकिस्तान के बाबर आजम बल्लेबाजी सूची में शीर्ष पर काबिज हैं और सूर्यकुमार यादव भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बने हुए हैं जिनके 805 अंक हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में समाप्त हुई श्रृंखला के अंतिम टी20 मुकाबले में 40 गेंद में 64 रन की पारी खेलने वाले अय्यर पहले चार मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल सके थे।

