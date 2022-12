ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2022: आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए ये खिलाड़ी नामित, भारत, पाक और इंग्लैंड खिलाड़ी में टक्कर, देखें लिस्ट

Highlights 1164 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में वर्ष का अंत किया। सूर्य कुमार यादव ने दो शतक और नौ अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय सीरीज में टी20ई में अपना दूसरा शतक दर्ज किया।

ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2022: टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को अंतररष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के 2022 साल के टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। चार खिलाड़ी एक-दूसरे को टक्कर देंगे। तीन अलग-अलग महाद्वीपों के बल्लेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

सूर्यकुमार यादवः भारत के सूर्यकुमार यादव ने 31 मैच में 1164 रन बनाए हैं। सबसे छोटे प्रारूप में एक सनसनीखेज प्रदर्शन किया है। इस प्रारूप में एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 187.43 की स्ट्राइक-रेट से 1164 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में वर्ष का अंत किया। दो शतक और नौ अर्धशतक लगाए हैं।

