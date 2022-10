आईसीसी T20 विश्व कप इतिहास में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पर कोहली ने दो बार किया कब्जा, कौन तोड़ेगा 'विराट' रिकॉर्ड, विजेताओं पर एक नजर

Highlights 12 मैचों में कुल 480,000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले दौर में बाहर होने वाली चार टीम में से प्रत्येक को 40,000 डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम में से प्रत्येक को 400,000 डॉलर मिलेंगे।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेंगी और यह लगभग एक महीने तक चलेगा। इसकी कुल पुरस्कार राशि 56 लाख अमेरिकी डॉलर है जिसमें से सेमीफाइनल में हारने वाली टीम में से प्रत्येक को 400,000 डॉलर मिलेंगे।

अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अन्य आठ टीम पहले दौर में खेलेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। इनमें ग्रुप ए में नामीबिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, यूएई और ग्रुप बी में वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

साल भर में हुए टी20 विश्व कप में खेल के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार्स ने अपनी चमक बिखेरी है। बड़े खिलाड़ी अक्सर सबसे भव्य मंच पर सबसे आगे आते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जीत कर बाजी मार लेते हैं। हम प्रत्येक पिछले विजेता और उनके प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं।

The big stars shine brightest at #T20WorldCup 🌟



Here are all the 'Player of the Tournament' award winners from the previous editions ⬇️https://t.co/FZACNxfbyA