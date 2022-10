दो बार के टी20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज ने खाता खोला, ग्रुप बी में चार टीम के पास 2-2 अंक, जानें सुपर 12 में कैसे पहुंचेंगे

Highlights वेस्टइंडीज, जिम्बाब्बे, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने 2-2 मैच खेलते हुए 2-2 अंक हासिल किया। वेस्टइंडीज का अगला मैच आयरलैंड से और स्कॉटलैंड के सामने जिम्बाब्बे की टीम है। वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज ने आखिरकार खाता खोल लिया। इंडीज ने जिम्बाब्बे को 31 रन से हराकर 2 अंक हासिल किया। ग्रुप बी में चार टीम के पास 2-2 अंक हैं।

Alzarri Joseph took career-best figures to lead West Indies to an important win over Zimbabwe in the #T20WorldCup fixture 🔥



Details 👇🏻#WIvZIMhttps://t.co/X14QKnj41K — ICC (@ICC) October 19, 2022

वेस्टइंडीज, जिम्बाब्बे, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने 2-2 मैच खेलते हुए 2-2 अंक हासिल किया। सुपर 12 में पहुंचने के लिए सभी टीम को अंतिम मैच में एक-दूसरे को मात देंगे। इसके साथ ही रन रेट का भी ध्यान इन टीमों को रखना होगा। वेस्टइंडीज का अगला मैच आयरलैंड से और स्कॉटलैंड के सामने जिम्बाब्बे की टीम है।

A fiery spell of 4/16 🔥



Alzarri Joseph is the @aramco Player of the Match for his sensational bowling display!#WIvZIM | #T20WorldCuppic.twitter.com/b1YRdPuprf — ICC (@ICC) October 19, 2022

वेस्टइंडीज ने अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्बे की टीम 18.2 ओवर में 122 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। जोसेफ ने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट निकाले।

स्कॉटलैंड ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत सोमवार को वर्षा से बाधित टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को 42 रन से हराकर उलटफेर किया था। स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 18.3 ओवर में सिर्फ 118 रन पर समेटकर आसान जीत दर्ज की थी।