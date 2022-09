ICC Men’s T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया पिच पर 145kph गति से गेंदबाजी करेंगे श्रीलंका के ये गेंदबाज, टीम में शामिल, देखें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड

Highlights गेंदबाज चोट के कारण हाल में एशिया कप में नहीं खेल पाये थे, जिसमें श्रीलंका ने ट्राफी जीती थी। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। श्रीलंका टी20 टूर्नामेंट के पहले मैच में 16 अक्टूबर को नामीबिया से भिड़ेगा।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: श्रीलंका ने एशिया कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर फिर से विश्वास दिखाया है। अनुभवी तेज गेंदबाज दुष्मंता चामीरा और लाहिरू कुमारा को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी चोट के कारण एशिया कप में नहीं खेले थे।

21 वर्षीय दिलशान मदुशंका और 28 वर्षीय प्रमोद मदुशन नए खिलाड़ी हैं। यह जोड़ी एशिया कप से पहले अनकैप्ड थीं। विश्व कप से पहले अपनी फिटनेस साबित करना होगा। 25 सितंबर को कैंडी के पल्लेकेले में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था।

Asia Cup champions Sri Lanka have announced their squad for the 2022 #T20WorldCup 🏆



