ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: हसारंगा का कमाल, 24 रन देकर 6 विकेट, 355 रन के सामने 180 पर ढेर, यूएई को 175 रन से रौंदा

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर ग्रुप लीग में श्रीलंका ने शानदार शुरुआत की। यूएई को 175 रन से रौंद दिया। वानिंदु हसारंगा ने कमाल की गेंदबाजी की और मात्र 24 रन देकर 6 विकेट झटके। वानिंदु को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

श्रीलंका के सभी शीर्ष क्रम खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े जिससे टीम ने 50 ओवर में छह विकेट पर 355 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें चरिथ असालंका और हसारंगा (12 गेंद में नाबाद 23 रन) की अंत में खेली पारियों का भी योगदान रहा। हसारंगा ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शीर्ष पांच में से तीन बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाया जिससे पूरी टीम 39 ओवर में 180 रन पर सिमट गयी।

छह विकेट चटकाने के दौरान हसारंगा ने 50 वनडे विकेट चटकाने की उपलब्धि भी हासिल की। श्रीलंकाई पारी में कुसाल मेंडिस 63 गेंद में 78 रन की पारी के दौरान 10 चौके जड़कर स्टार रहे। उन्होंने सादिरा समरविक्रमा के साथ 105 रन की साझेदारी भी निभायी जिससे टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही।

समरविक्रमा ने रन आउट होने से पहले 64 गेंद में 73 रन बनाये। उनके आउट होने से यूएई को अंतिम छह ओवर में स्कोर पर लगाम कसने की उम्मीद जगी। लेकिन चरिथ असालंका ने महज 23 गेंद में नाबाद 48 रन जड़ दिये। हसारंगा ने अंतिम ओवर में तीन बाउंड्री लगाकर स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया।

ग्रुप के एक अन्य मैच में ओमान ने 282 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड को पांच विकेट से शिकस्त दी जो क्वालीफायर टूर्नामेंट का पहला उलटफेर रहा। आयरलैंड ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद हैरी टेक्टर (52 रन) और जॉर्ज डॉकरेल (91 रन) के अर्धशतकों की बदौलत सात विकेट पर 281 रन बनाये। लेकिन एशियाई देश ने कश्यप प्रजापति (72 रन), आकिब इल्यास और जीशान मकसूद (59 रन) के अर्धशतकों से 11 गेंद रहते यह लक्ष्य हासिल कर लिया।