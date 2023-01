ICC Awards: आईसीसी टेस्ट टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, जानें टीम इंडिया से कौन खिलाड़ी शामिल, यहां देखें लिस्ट

Highlights 2022 में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया। मेन्स टेस्ट इलेवन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है।

ICC Awards: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2022 पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई है। सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के बाद सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतरराष्ट्रीय टीम और टेस्ट टीम की घोषणा कर दी गई है। 2022 में प्रदर्शन के बल पर टीम में शामिल किया गया है।

आईसीसी की मेन्स टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने 2022 कैलेंडर वर्ष में बल्ले, गेंद और हरफनमौला से सभी को प्रभावित किया है। जिन्होंने 2022 में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया और मेन्स टेस्ट इलेवन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। टीम इंडिया के एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया गया है।

आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट अंतरराष्ट्रीय टीमः

1ः उस्मान ख्वाजा-ऑस्ट्रेलिया

2ः क्रैग ब्रैथवेट - वेस्ट इंडीज

3ः मारनस लबुशेन - ऑस्ट्रेलिया

4ः बाबर आजम - पाकिस्तान

5ः जॉनी बेयरस्टो - इंग्लैंड

6ः बेन स्टोक्स, कप्तान- इंग्लैंड

7ः ऋषभ पंत - भारत

8ः पैट कमिंस - ऑस्ट्रेलिया

9ः कागिसो रबाडा - दक्षिण अफ्रीका

10ः नाथन लियोन - ऑस्ट्रेलिया

11ः जेम्स एंडरसन - इंग्लैंड।