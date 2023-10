Ind Vs NZ: हिटमैन ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने, जानिए नया रिकॉर्ड

Highlights रोहित शर्मा पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रोहित के अलावा यह कारनामा दो अन्य विदेशी खिलाड़ियों ने किया है साल 2023 में रोहित शर्मा ने 53 छक्के लगाए

Rohit Sharma : रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। रोहित की कप्तानी में भारत ने विश्व कप में खेले गए सभी पांच मैचों को जीतने में कामयाबी हासिल की है। यह सभी मैच टीम इंडिया ने चेज करते हुए जीता है। खास बात यह है कि इस मैच के जीतने के बाद जहां भारत प्वाइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने नया इतिहास रच दिया है।

"Champion vibes only! 🏆 Celebrating with the legend Rohit Sharma after Team India's stellar World Cup triumph over New Zealand! pic.twitter.com/nf43TSjqb6

रोहित शर्मा पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। रोहित एक कैलेंडर में 50 से ज्यादा वनडे छक्के मार चुके हैं। रोहित के अलावा यह कारनामा दो अन्य विदेशी खिलाड़ियों ने किया है।

Sixes, fours, and more!🔥



Bharat 🇮🇳 smashes their way to glory, bowling over New Zealand in a spectacular display at #CWC23! 🏏



A saga of resilience, teamwork, and sheer brilliance, our champs have made the nation proud! 💪



Kudos to every player, coach, and supporter for this… pic.twitter.com/eeDQk4dSDp