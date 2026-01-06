जम्मू और कश्मीर क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण, U-16 टीम ने पहला BCCI टाइटल जीता

सूरत:जम्मू कश्मीर की अंडर-16 टीम ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल के तीसरे दिन मंगलवार को यहां मिजोरम को पारी और 182 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बीसीसीआई के किसी टूर्नामेंट का पहला खिताब है। इस चार दिवसीय मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने एक दिन शेष रहते जीत दर्ज की।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी पहली बार जीतने पर अंडर-16 क्रिकेट टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, ‘‘ शानदार जीत और एक ऐतिहासिक बीसीसीआई खिताब। यह जम्मू-कश्मीर की उभरती क्रिकेट प्रतिभा को दर्शाती है।’’

मैच में जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 300 रन की बढ़त हासिल की। मिजोरम की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन पर ऑलआउट हो गई थी, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 95.1 ओवर में 400 रन बनाये। कप्तान एस. खजूरिया ने जम्मू-कश्मीर की ओर से 174 गेंदों में 15 चौके और एक छक्का की मदद से 102 रन बनाए।

अथर्व शर्मा ने 137 गेंदों में नाबाद 92 रन की पारी के दौरान 17 चौके तथा एक छक्का जड़ा। जम्मू कश्मीर के गेंदबाजों ने इसके बाद मैच के तीसरे दिन मिजोरम की टीम को दूसरी पारी में 42.4 ओवर में 118 रन पर समेट दिया। जम्मू कश्मीर की ओर से सनील सिंह ने तीन जबकि जसकरण सिंह और हम्माद फिरदौस ने दो-दो विकेट लिये।

