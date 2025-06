IPL 2025 Award Winners: यहां देखिए आईपीएल 2025 पुरस्कार विजेता, किस खिलाड़ी को कौन सा अवॉर्ड, पूरी सूची

Highlights IPL 2025 Award Winners: आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 190 रन बनाये। IPL 2025 Award Winners: विराट कोहली ने 35 गेंद में 43 रन का योगदान दिया। IPL 2025 Award Winners: जुझारूपन नहीं छोड़ा और जीतकर ही दम लिया।

IPL Final Live Score, RCB vs PBKS updates: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मंगलवार को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का चैंपियन बन गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को 190/9 पर रोक दिया गया। विराट कोहली ने 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने अच्छी शुरुआत की। लेकिन पावरप्ले के बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। क्रुणाल पांड्या आरसीबी के लिए गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन रहे। बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइज़ी ने 18 साल बाद खिताब जीता लिया है। जीत तय होते ही अपने आंसू पर काबू नहीं पा सके विराट मैदान पर घुटने के बल बैठकर रो पड़े । उनके साथ ही 18 साल से ‘ई साला कप नामडे’ का मंत्र जप रहे आरसीबी के प्रशंसकों की आंखें भी नम हो गई।

Virat Kohli carried the weight of a dream for 1️⃣8️⃣ years… Tonight, he finally lets it go with a trophy in hand ❤🏆 #TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @imVkohli pic.twitter.com/2wfGHDcqAh

आईपीएल 2025 चैंपियन - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

फाइनल स्ट्राइकर ऑफ द मैच: जितेश शर्मा

प्लेयर ऑफ द मैच: क्रुणाल पांड्या

डॉट बॉल ऑफ द सीजन अवार्ड: मोहम्मद सिराज

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजनः साई सुदर्शन

सुपर स्ट्राइकर (सबसे ज्यादा छक्के): निकोलस पूरन

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर: सूर्यकुमार यादव

परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन: कामिंडू मेंडिस

पर्पल कैप: प्रसिद्ध कृष्णा

ऑरेंज कैप: साई सुदर्शन

फेयरप्ले अवार्ड: चेन्नई सुपर किंग्स

बेस्ट पिच और ग्राउंड: दिल्ली (DDCA)।

The tears say it all 🥹 An 1️⃣8️⃣-year wait comes to an end 👏 Updates ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo #TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @imVkohli pic.twitter.com/X15Xdmxb0k

आईपीएल विजेताः 20 करोड़ रुपये (2.4 मिलियन)

आईपीएल उपविजेताः 13 करोड़

क्वालीफायर विजेताः 7 करोड़

एलिमिनेटर विजेताः 6 करोड़

आईपीएल 2025 ऑरेंज कैप: 10 लाख रुपये

आईपीएल 2025 पर्पल कैप: 10 लाख रुपये

आईपीएल 2025 इमर्जिंग प्लेयर: 20 लाख रुपये

आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी): 10 लाख रुपये

आईपीएल 2025 सुपर स्ट्राइकर: 10 लाख रुपये

आईपीएल 2025 अधिकतम छक्के: 10 लाख रुपये

आईपीएल 2025 गेम चेंजर: 10 लाख रुपये।

🗣🗣 My heart is for Bangalore, my soul is for Bangalore...this is the team I will play for until the last day that I play the IPL.



🎥 Virat Kohli, straight from the heart as a #TATAIPL champion ❤#RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @imVkohli | @RCBTweetspic.twitter.com/4UI4yNKLuB