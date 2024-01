पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कथित तौर पर संन्यास लेने पर किया विचार, बताई गई ये वजह

Highlights रऊफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला वापस लेने के फैसले के बाद हुए आलोचना के शिकार इसी कारण उन्होंने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर विचार किया है दरअसल, पाक तेज गेंदबाज बिग बैश लीग 2023-24 में भाग लेने का विकल्प चुना था

नई दिल्ली: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला वापस लेने के फैसले के बाद आलोचना के कारण कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर विचार किया है। रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान टेस्ट दौरे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जहां शान मसूद की अगुवाई वाली टीम मेजबान टीम से 0-3 से हार गई थी, क्योंकि उन्होंने बिग बैश लीग 2023-24 में भाग लेने का विकल्प चुना था। ऐसे में उन्होंने देश के बजाय पैसे को तरजीह देने पर उनकी आलोचना की जा रही है।

पाकिस्तान क्रिकेट निदेशक और कोच मोहम्मद हफीज ने रऊफ के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हटने के फैसले की आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, हाफिज ने हारिस रऊफ की शुरुआती झिझक और उसके बाद हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान की। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि हारिस रऊफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर पर्दा डालने के बारे में सोचा क्योंकि वह आलोचना सहन करने में असमर्थ थे। हालाँकि, रउफ ने दोस्तों और परिवार से सलाह लेने के बाद निर्णय पलट दिया।

Speedster Haris Rauf was considering taking retirement from international cricket, as per Cricket Pakistan 🇵🇰🤯



Haris was disheartened by the criticism after withdrawing from Test squad against Australia. After consulting with friends, he reversed his decision 👀 #NZvsPAKpic.twitter.com/xA67oIIk0C