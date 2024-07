Hardik Pandya Natasa Stankovic: कुछ तो बाकी है... हार्दिक, नताशा ने नहीं तोड़ी यह परंपरा

Highlights हार्दिक-नताशा के बीच तलाक, संयुक्त बयान किया जारी दोनों मिलकर करेंगे बेटे की परवरिश बेटे को मायके लेकर गई नताशा, श्रीलंका जाएंगे हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Natasa Stankovic: हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के रास्ते अलग हो गए हैं। हार्दिक पांड्या और नताशा ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर अपने फैंस को जोरदार झटका दिया है। हार्दिक और नताशा ने एक संयुक्त बयान अपने सोशल मीडिया एकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस पोस्ट में हार्दिक-नताशा ने बताया कि वह अलग हो रहे हैं और उनके फैसला का सम्मान किया जाए।

#HardikPandya finally confirms all the rumours about her divorce with natasha.



May God give enough courage to both Natasha and Hardik to go through this phase 🙏



Everyone should avoid being judgmental and blaming either of them for this #Divorce

pic.twitter.com/dtDfD5Ss6c