हार्दिक पंड्या की चोट बनी मुसीबत, ऑस्ट्रेलिया वनडे से हो सकते हैं बाहर: रिपोर्ट

Hardik Pandya Injury: हार्दिक पांड्या दुबई में सुपर 4 प्रतियोगिता में श्रीलंका के खिलाफ चोट लगने के कारण एशिया कप 2025 के फाइनल से चूक गए।

September 30, 2025

Hardik Pandya Injury: इंडियन टीम के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट बड़ी टेंशन बन सकती है। उनकी चोट के कारण वह लंबे समय तक मैदान से बाहर रह सकते हैं, और इसी वजह से वह आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से लगभग बाहर हो गए हैं, जहाँ टीम तीन वनडे और पाँच टी20 मैच खेलेगी। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस के कप्तान को चार हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है। 

31 वर्षीय हार्दिक को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में चोट लग गई थी। इस चोट के कारण हार्दिक पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में नहीं खेल पाए थे, और उनकी जगह रिंकू सिंह को फाइनल मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक के बाएँ क्वाड्रिसेप्स में चोट है और इसलिए उनके 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम से शुरू होने वाले पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उपलब्ध होने की संभावना कम है।

अगर हार्दिक उम्मीद से जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, तब भी वह आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर रहेंगे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो सकती है, क्योंकि दोनों ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। पाँच मैचों की टी20 श्रृंखला 29 अक्टूबर को होबार्ट के मनुका ओवल में शुरू होगी, और यह तो समय ही बताएगा कि हार्दिक इस मैच के लिए समय पर ठीक हो पाते हैं या नहीं।

बीसीसीआई की मेडिकल टीम जल्द ही टीम प्रबंधन को एक रिपोर्ट सौंपेगी, और उसके बाद ही हार्दिक के भविष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। एशिया कप फाइनल की कमेंट्री के दौरान, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्दिक को क्वाड्रिसेप्स (जांघ की अगली मांसपेशी) में चोट लगी है।

हार्दिक ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका, और दर्द होने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए। वह बाकी मैच के लिए नहीं लौटे और बाद में पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी नहीं खेल पाए।

एशिया कप में हार्दिक का प्रदर्शन

इस तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद साझा की। आठ टीमों के टूर्नामेंट के 2025 संस्करण में खेले गए छह मैचों में, हार्दिक ने चार विकेट लिए और बल्ले से 48 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर सुपर 4 में बांग्लादेश के खिलाफ 38 रन रहा। एशिया कप फाइनल की बात करें तो, तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर 69* रनों की पारी खेलकर भारत को 147 रनों के लक्ष्य को पांच विकेट शेष रहते हासिल करने में मदद की।

पाकिस्तान ने अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारत को 20/3 के स्कोर पर मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन तिलक ने संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के साथ मिलकर भारत की नौवीं एशिया कप जीत सुनिश्चित की।

