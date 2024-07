ICC rankings: हार्दिक पंड्या ने इतिहास रचा, T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पहले भारतीय बने

Highlights स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने इतिहास रच दिया ICC T20I ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय टी20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद नंबर एक स्थान पर पहुंचे

ICC rankings: स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने बुधवार (3 जुलाई) को ICC T20I ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया। पांड्या हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद नंबर एक स्थान पर पहुंचे। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर खिताब जीता था। इस रोमांचक मुकाबले का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने ही फेंका था।

The highest-ranked allrounder in men's T20Is 🥇 Hardik Pandya, take a bow ⭐ #T20WorldCup pic.twitter.com/lVMNBajrcv

शनिवार (29 जून) को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंग्टन ओवल में खेले गए खिताबी मुकाबले में हार्दिक ने तीन ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए थे। बुधवार, 3 जुलाई को जारी नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में हार्दिक दो स्थान की छलांग लगाकर ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। उनके 222 रेटिंग प्वाइंट हैं। हार्दिक से पहले, कोई भी अन्य भारतीय क्रिकेटर T20I ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ है।

ICC T20I में इससे पहले बैटिंग में गौतम गंभीर, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव नंबर -1 की पोजिशन पर पहुंच चुके हैं। गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई नंबर एक तक पहुंच चुके हैं। लेकिन कोई भारतीय ऑलराउंडर अबतक ये कारनामा नहीं कर पाया था।

ICC मेंस ऑलराउंडर रैंकिंग में टेस्ट में रवींद्र जडेजा और वनडे में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर हैं। टेस्ट में रवीचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। रवींद्र जडेजा के 444 और रवीचंद्रन अश्विन के 322 अंक हैं। वनडे ऑलराउंडर्रस की लिस्ट में कोई भी भारतीय टॉप 10 में नहीं है।

Bright smiles in Barbados from the man who bowled the historic final over 😃👌#TeamIndia Vice-Captain Hardik Pandya with the #T20WorldCup Trophy 🏆@hardikpandya7pic.twitter.com/czfShF8AHk