Happy Birthday MS Dhoni: विशेष केक के साथ अपना 43वां जन्मदिन मनाया, पत्नी साक्षी के साथ काटा केक, देखें वीडियो

Highlights Happy Birthday MS Dhoni: पत्नी साक्षी धोनी के साथ केक साझा करते देखा जा सकता है। Happy Birthday MS Dhoni: महान कप्तान का वीडियो मुंबई में करीबी दोस्तों द्वारा कैप्चर किया गया। Happy Birthday MS Dhoni: हाल ही में एमएस धोनी ने अपनी 15वीं शादी की सालगिरह मनाई।

Happy Birthday MS Dhoni: भारत के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी एमएस धोनी ने रविवार 7 जुलाई को एक विशेष केक के साथ अपना 43वां जन्मदिन मनाया। धोनी जो इस समय मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में भाग ले रहे हैं। अपना विशेष दिन मनाने के लिए अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ कुछ अकेले समय बिताया। इंडियन प्रीमियर लीग का 2024 सीज़न खेलने वाले धोनी खेल से अपने समय का आनंद ले रहे हैं। यूरोप में यात्रा करने और एक नया कुत्ता गोद लिया है। महान कप्तान का वीडियो मुंबई में करीबी दोस्तों द्वारा कैप्चर किया गया।

